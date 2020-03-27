Конюх-педофил получил 16 лет за совращение школьниц

В Горно-Алтайске 47-летний конюх-педофил получил 16 лет за совращение двух школьниц. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает издание «Регион Онлайн» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, осужденный познакомился с 9-летней девочкой на детской площадке рядом с конюшней. Чтобы втереться к ребенку в доверие, он покатал ее на лошади, подарил бусы и кольцо. После того как между ними завязалась дружба, педофил надругался над девочкой.

Позже он познакомился и с 8-летней сестрой потерпевшей, в отношении которой также совершил развратные действия сексуального характера.

СКР расследовал уголовное дело по статье 132 УК РФ («Преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего»). Выяснилось, что мужчина уже был судим за аналогичные преступления и надругался над детьми, имея непогашенную судимость. Свою вину конюх полностью признал. 16-летний срок педофил будет отбывать в колонии особого режима под наблюдением психиатра.

18 марта сообщалось, что в Калужской области суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Москвы, который изнасиловал школьницу в своей машине.

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