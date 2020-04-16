Россиянку изнасиловали за долги ее знакомого

В Нижнем Новгороде 33-летний местный житель подозревается в изнасиловании 20-летней девушки за долги ее знакомого. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает NewsRoom24.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, 13 апреля мужчина требовал долг со знакомого пострадавшей. Не получив желаемого, он вернулся ночью и принудительно привел девушку в квартиру на улице Витебской, где изнасиловал.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части первой статьи 131 УК РФ («Изнасилование»). В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Известно, что подозреваемый в изнасиловании находился в розыске за серию хищений.

10 апреля сообщалось, что в Калужской области задержан 40-летний россиянин, который неделю насиловал в своем доме знакомую. По версии следствия, 30 марта житель Боровского района под надуманным предлогом пригласил знакомую женщину к себе в гости. Там он напал на нее и больше недели удерживал у себя в доме под угрозой убийства. Все это время он насиловал свою пленницу и избивал. 7 апреля потерпевшей удалось сбежать, и она сразу же обратилась в правоохранительные органы.

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