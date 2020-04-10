В Москве дворники и курьер затащили незнакомку в подвал дома и изнасиловали

В Москве задержаны трое мужчин, подозреваемых в изнасиловании женщины в подвале жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 7 апреля подозреваемые затащили в подвал жилого дома на улице Троицкая незнакомую им женщину 1978 года рождения и там изнасиловали. По горячим следам предполагаемые преступники были пойманы. Ими оказались мужчины в возрасте 23, 24 и 25 лет.

Двое из них работают дворниками, третий их сообщник трудится курьером, доставляющим еду, уточнил источник в правоохранительных органах.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru