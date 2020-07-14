На полицейских завели дело после нападений женоненавистника на россиянок в парке

В Татарстане возбуждено уголовное дело на полицейских УМВД по Нижнекамскому району, которые отказались рассматривать заявление россиянки о нападении на нее женоненавистника в парке. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 14 апреля 2020 года подозреваемый совершил свое первое преступление на проспекте Вахитова, тогда он избил 19-летнюю девушку. При этом по заявлению потерпевшей, сотрудниками полиции дважды выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. СКР возбудил в отношении сотрудников правоохранительных органов уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

1 июля злоумышленник избил 28-летнюю беременную женщину в присутствии ее пяти малолетних детей, а 3 июля в парке «Семья» напал на 25-летнюю беременную женщину. СКР предъявил обвинение по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), а также возбудил уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»). На время следствия подозреваемый помещен в СИЗО.

7 июля было опубликовано видео, на котором житель Татарстана ходил по парку и пинал женщин ногами. После задержания он пояснил, что делал это из ненависти ко всему женскому полу.

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