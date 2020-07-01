«Мужское Государство» забанили в популярной соцсети

Социальная сеть ВКонтакте заблокировала сообщество «Мужское Государство».

При попытке перейти на страницу группы появляется уведомление, что сообщество было заблокировано «за призывы к насильственным действиям».

«Мужское государство» — движение и одноименная закрытая группа во «ВКонтакте» с более чем 160 тысячами подписчиков. В паблике пропагандируется национализм и женоненавистничество. Его создатель Владислав Поздняков находится в Польше.

В 2020 году Поздняков объявил охоту на «опозоривших нацию» актрис, снявшихся в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна. В 2018 он призывал травить россиянок, которые общались с иностранными фанатами во время чемпионата мира по футболу. Также создатель сообщества устраивает травлю россиянок, которые вступают в отношения с представителями «нерусских национальностей».

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