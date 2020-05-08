Российский блогер-гей рассказал об угрозах от создателя «Мужского государства»

Российский блогер и открытый гей Андрей Петров рассказал о том, что получает угрозы убийством от создателя паблика «Мужское государство» во «ВКонтакте» Владислава Позднякова. В видео, опубликованном в Instagram, он попросил подписчиков отнестись к его заявлению серьезно.

По словам блогера, угрожающие ему люди сейчас вычисляют его адрес. «Если со мной вдруг что-то случится, в этом виноват Владислав Поздняков», — добавил он и отметил, что лидер «Мужского государства» также призвал своих сторонников найти адрес родителей Петрова и «повлиять» на них.

Петров уточнил, что Поздняков ранее был осужден за экстремизм, однако и сейчас продолжает ежедневно публиковать женоненавистнический контент, выступает против ЛГБТ-сообщества, темнокожих людей и кавказцев, а также выкладывает в публичный доступ их данные и призывает своих сторонников к насилию в их отношении.

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В марте сообщалось, что Петрова избили в подъезде многоэтажного дома на северо-востоке Москвы, где он снимал квартиру. Напавшим был сосед блогера. У Петрова диагностировали травму головы.

В марте 2019 года приговор Позднякову, который был осужден за женоненавистнические посты, был отменен. В декабре 2018 года он был приговорен к двум годам условно. Поздняков был задержан в конце сентября, у него дома прошел обыск. Сначала ему вменяли административную статью о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП) и арестовали на пять суток, позднее было возбуждено уголовное дело.

«Мужское государство» — движение и одноименная закрытая группа во «ВКонтакте» с более чем 130 тысячами подписчиками. В паблике пропагандируется национализм и женоненавистничество. В интервью «Ленте.ру» Поздняков призывал травить россиянок, которые общались с иностранными фанатами во время чемпионата мира по футболу.

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