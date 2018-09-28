Задержан травивший россиянок лидер «Мужского государства»

Создатель «Мужского государства» Владислав Поздняков задержан в Нижнем Новгороде. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Поздняков добавил, что в его съемной квартире проводят обыск.

Материалы по теме «Раздвигают ноги на инстинктивном уровне» Россиянок обвиняют в «шлюховатости». Их преследуют и унижают толпы мужчин

Ранее в Хабаровске сотрудники ФСБ задержали создателей местного филиала «Мужского государства» — Виктора Карташова и Сергея Жеребцова. Они устраивали сходки, где изготавливали коктейли Молотова, которые взрывали в заброшенном здании, готовясь к нападениям. По версии следствия, Жеребцова и Карташова объединяла ненависть к женщинам, которых они считали проститутками, и к народам Кавказа, потому что «они убивают русских людей, а полиция закрывает на это глаза».

«Мужское государство» — движение и одноименная закрытая группа во «ВКонтакте», которая насчитывает более 150 тысяч подписчиков. Идеологией как основной группы, так и официальных 39 филиалов в разных городах стран СНГ является национализм и женоненавистничество, описанное как «национал-патриархат». В интервью «Ленте.ру» Поздняков призывал травить россиянок, которые общались с иностранными фанатами во время чемпионата мира по футболу, называя их «шлюховатыми натащами».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru