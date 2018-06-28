Любителей оскорблять российских девушек осадили

Социальная сеть «ВКонтакте» вынесла предупреждение администраторам нескольких сообществ, подписчики которых оскорбительно относятся к россиянкам. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Представители компании попросили создателей некоторых групп ужесточить модерацию контента. Отдельно они отметили сообщество Buceta rosa, которое появилось после похабной шутки бразильских болельщиков над россиянкой. Внутри администраторы и подписчики активно публикуют фотографии с русскими девушками, которые обнимаются и целуются с приехавшими иностранцами.

При этом комментаторы под каждым постом оставляют крайне оскорбительные замечания по поводу «непристойного» поведения женщин во время чемпионата мира, а также угрожают им расправой.

Ранее пользователи сети распространили видео, на котором россиянка в окружении бразильских болельщиков неоднократно повторяет фразу Buceta Rosa (в переводе на русский язык — «розовая вагина» или «розовая киска»).

На шутку бразильцев быстро обратили внимание правозащитники, в результате чего на фанатов завели уголовное дело. Представители прокуратуры назвали поведение бразильцев оскорбительным.

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