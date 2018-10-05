Против лидера «Мужского государства» возбудили дело об экстремизме

В отношении создателя радикального паблика «Мужское государство» Владислава Позднякова заведено уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды к женщинам (часть 1 статьи 282 УК). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном отделе по Советскому району Нижнего Новгорода.

«Он размещал тексты, в которых высказывался о женщинах с негативной точки зрения и нецензурной лексикой», — уточнил собеседник издания.

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Ранее пресс-служба управления Следственного комитета по Нижегородской области сообщила, что 27-летний житель Саратовской области, чье имя не называлось, подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ. По версии следствия, с мая по июнь 2018 года мужчина «вместе в другими неустановленными лицами» создал группу, «в которой стал осуществлять действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к группе, выделенной по признаку пола, — женщинам». В паблике он размещал оскорбительные видеозаписи и фотографии.

Поздняков был задержан 28 сентября, в его квартире прошли обыски. Месяцем ранее в Хабаровске сотрудники ФСБ задержали двух создателей местного филиала «Мужского государства» — Виктора Карташова и Сергея Жеребцова. Обоих обвинили по части 2 статьи 282.1 УК («Участие в экстремистском сообществе с целью совершения преступлений»). Они дали признательные показания.

По предварительным данным, участники хабаровской группы устраивали сходки, планировали нападение на людей с применением коктейлей Молотова. По версии следствия, Жеребцова и Карташова объединяла ненависть к женщинам, которых они считали проститутками, и к народам Кавказа, потому что «они убивают русских людей, а полиция закрывает на это глаза».

«Мужское государство» — движение и одноименная закрытая группа во «ВКонтакте», в которой состоят более 150 тысяч человек. Помимо основного паблика, существуют еще 39 официальных филиалов в разных городах стран СНГ. Чтобы попасть в закрытое сообщество, претенденту необходимо пройти опрос на соответствие убеждениям патриархально-националистской идеологии. В интервью «Ленте.ру» Поздняков обвинил в «шлюховатости» россиянок, общавшихся с иностранцами во время чемпионата мира по футболу, и призывал травить их.

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