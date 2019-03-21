Создатель «Мужского государства» избежал наказания за ненависть к женщинам

Приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову, который был осужден за женоненавистнические посты, отменен. Такое решение принял Советский районный суд Нижнего Новгорода, рассказал «Новой газете» он сам.

По словам Позднякова, это связано с частичной декриминализацией статьи 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

«Освобожден от наказания, условку и судимость сняли», — пояснил он.

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В декабре 2018 года лидер сообщества «Мужское государство» во «ВКонтакте» был приговорен к двум годам условно.

Он был задержан в конце сентября, у него дома прошел обыск. Сначала ему вменяли административную статью о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП) и арестовали на пять суток, позднее было возбуждено уголовное дело. Согласно материалам дела, с мая по июнь 2018 года Поздняков и еще несколько человек создали паблик, в котором размещались оскорбительные для женщин посты, видеозаписи и фотографии.

«Мужское государство» — движение и одноименная закрытая группа во «ВКонтакте» с более чем 130 тысячами подписчиками. В паблике пропагандируется национализм и женоненавистничество. В интервью «Ленте.ру» Поздняков призывал травить россиянок, которые общались с иностранными фанатами во время чемпионата мира по футболу.

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