С призывавшего к насилию над женщинами аутиста сняли обвинения

Уголовное преследование 27-летнего жителя Калининграда Артура Смирнова, обвинявшегося в разжигании ненависти к женщинам, прекращено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета России (СКР) по Калининградской области.

Дело закрыто в связи с вступлением в силу закона о частичной декриминализации статьи 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Согласно новой редакции, гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности, если в течение года он привлекался к административной за это правонарушение.

Ранее Смирнов понес административное наказание за размещение на своей странице «ВКонтакте» поста с картинками или сообщениями с призывами к насилию над женщинами. В частности, он одобрял убийство студентки театрального вуза, называя ее «шлюхой, получившей перо под ребро», советовал интересующейся поступлением в вуз абитуриентке «разработать вагину для приема альфачей» и отправлял сообщения подобного содержания своей бывшей преподавательнице.

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В ходе расследования дела было проведено большое количество экспертиз, в том числе автороведческая и компьютерно-техническая. Выяснилось, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Мать обвиняемого зарегистрировала петицию в защиту сына в сети, в которой объясняла его поведение аутизмом и неразделенной любовью к сотруднице вуза, из которого его исключили. Обращение подписали более 130 тысяч человек.

В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон о декриминализации части 1 статьи 282 УК. После этого в стране начали прекращать уголовные дела о мемах и репостах.

21 декабря суд в Нижнем Новгороде приговорил создателя радикального паблика «Мужское государство» Владислава Позднякова к двум годам условно по части 1 статьи 282 УК. Его признали виновным в «осуществлении действий, направленных на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам». В интервью «Ленте.ру» Поздняков призывал травить россиянок, которые общались с иностранными фанатами во время чемпионата мира по футболу.

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