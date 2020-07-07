Россиянин из ненависти пинал женщин ногами в парке и попал на видео

Житель Татарстана ходил по парку и пинал женщин ногами из ненависти ко всему женскому полу. Одна из пострадавших женщин беременна. Видео с камер видеонаблюдения в парке публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как высокий мужчина нападает на женщин в парке и бьет их сзади. Некоторые из них падали на землю, после чего мужчина «добивал» их на глазах у детей. Одну из женщин ему пришлось догонять, чтобы напасть.

По информации издания, пострадали пять женщин. Нападавшего задержали.

«Бить бабу по ***** [лицу]» призывали в прошлом году члены сообщества «Мужское государство» во «ВКонтакте». Авторы этих мемов получили до четырех лет колонии общего режима по статье об экстремизме. В июле 2020 года социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала сообщество «Мужское государство» и другие ресурсы главы движения Владислава Позднякова, который продвигает идеи национализма и женоненавистничества, «за призывы к насильственным действиям».

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