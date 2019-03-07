Призывавших «бить бабу по лицу» россиян посадили за экстремизм

Хабаровчане из интернет-сообщества «Мужское государство», известного по мемам «Бей бабу по ***** [лицу]», получили до четырех лет колонии общего режима по статье об экстремизме. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на мать одного из фигурантов дела Наталью Абросову.

По информации издания, 1 марта Краснофлотский районный суд Хабаровска признал виновными по части 1 («Создание экстремистского сообщества») и части 2 статьи 282.1 УК («Участие в экстремистском сообществе») четырех фигурантов дела «Мужского государства». Даниле Абросову и Александру Исакову назначили наказание в виде двух лет и трех месяцев колонии общего режима. Основателей хабаровского сообщества «Мужское государство» Сергея Жеребцова и Виктора Карташова приговорили к четырем годам колонии общего режима.

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По версии следствия, 20-летние создатели интернет-сообщества «Мужское государство» в Хабаровске Жеребцов и Карташов, а также 21-летний Абросов и 19-летний Исаков пытались «вызвать у неограниченного круга лиц ненависть к представителям неславянской внешности и к действующей власти». Согласно обвинительному заключению, Карташов и Жеребцов создали экстремистское сообщество из-за вражды к мигрантам и женщинам. Дело возбудили по показаниям свидетеля, который внедрился в сообщество по заданию ФСБ.

Как сообщает издание, хабаровчане находились под влиянием основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова, распространявшего идеи национализма и патриархата. Его признали виновным в «осуществлении действий, направленных на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам», и приговорили к двум годам условно по части 1 статьи 282 УК. 27-летний лидер «Мужского государства» отрицает связь между ним и четырьмя хабаровчанами.

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