Россиянина посадили за истязания жены и изнасилование малолетней падчерицы

В Чувашии суд приговорил к девяти годам и трем месяцам 40-летнего местного жителя за неоднократные изнасилования восьмилетней падчерицы и систематические избиения ее матери. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье 132 УК РФ («Действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней с использованием ее беспомощного состояния») и 117 УК РФ («Истязание»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установило следствие и суд, в декабре 2019 года пьяный отчим дома и в бане надругался над падчерицей, пользуясь ее беспомощным состоянием. Кроме того, с января по февраль 2020 года он систематически избивал супругу. Судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Его вину подтвердили показания потерпевшей и свидетелей, а также выводы судебных экспертиз. Пострадавшей девочке организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия.

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