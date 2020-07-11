Убившую восьмилетнюю россиянку пару обвинили по трем статьям

Двум жителям Сахалинской области, задержанным по подозрению в убийстве восьмилетней россиянки, предъявили обвинения. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Игорю Дворникову предъявлено обвинение по трем статьям: «Изнасилование», «Убийство» и «Насильственные действия сексуального характера». Его жена Кристина проходит обвиняемой по статье о похищении человека.

Известно, что мужчина был ранее судим и содержался в колонии. Его жена родила двоих детей, но не воспитывает их — один из них находится с родственниками, а другой — в социально-реабилитационном центре.

Семейную пару задержали по подозрению в убийстве восьмилетней девочки 10 июля. Тело пропавшей Вики Тепляковой нашли в районе села Пятиречье Холмского района. По предварительным данным, ребенок сел в автомобиль к семейной паре.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!