Семейную пару задержали по подозрению в убийстве восьмилетней россиянки

Двух жителей Сахалинской области задержали по подозрению в убийстве восьмилетней россиянки. Об этом сообщает издание Sakh.com.

Тело пропавшей накануне девочки нашли в районе села Пятиречье Холмского района. По предварительным данным, ребенок сел в автомобиль к семейной паре.

На данный момент подозреваемые задержаны. Ими оказались мужчина 1971-го и женщина 1988 года рождения. Как установило следствие, мужчина изнасиловал и затем убил несовершеннолетнюю.

30 мая 12-летняя школьница в деревне Нижняя Коя Красноярского края ушла на пастбище за коровами и не вернулась. 1 июня ее тело нашли в пожарном резервуаре на заброшенной свалке недалеко от села. В результате были задержаны трое местных жителей: 25, 19 и 14 лет. Позже стало известно, что девочка ранее жаловалась в полицию на изнасилование и угрозы.

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