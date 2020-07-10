В России семейная пара год насиловала десятилетних близнецов

В Магадане суд вынес приговор супругам, которые в течение года насиловали десятилетних близнецов, детей своих родственников. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

33-летний мужчина получил 15 лет колонии строгого режима, а его 39-летняя супруга — 13 лет колонии общего режима.

Установлено, что с 2017 по 2018 год пара неоднократно совершали насильственные действия сексуального характера в отношении двух детей сестры осужденной. Мать судьбой детей не интересовалась — женщина пила и часто оставляла близнецов с посторонними людьми. Ее дело выделено в отдельное производство.

О ситуации в семье полиция узнала от неравнодушных граждан. Детей поместили в социально-реабилитационный центр, где психологи выяснили, что мальчики могли быть жертвами сексуального насилия. У десятилетних детей, кроме того, выявлены педагогическая запущенность, низкий уровень осведомленности об окружающем мире. Их развитие соответствовало пятилетнему возрасту.

Как уточняют в СКР, за ненадлежащее исполнение обязанностей к строгой дисциплинарной ответственности привлекли руководителей департамента образования мэрии Магадана и сотрудников отдела опеки и попечительства.

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