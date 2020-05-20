Дочь обвинила россиянку в принуждении к сексу с начальником

В Москве отец несовершеннолетней девочки написал заявление в полицию на бывшую жену, которая якобы неоднократно принуждала дочь за деньги заниматься сексом с ее начальником. Прокуратура Москвы взяла на контроль работу органов системы профилактики по этой истории. Об этом в среду, 20 мая, сообщаетсяна сайте ведомства.

Поводом для разбирательства стали публикации в СМИ, где говорилось, что 16-летняя девочка понравилась начальнику женщины и та предложила дочери вступить с ним в интимные отношения, чтобы заработать и «помочь маме на работе». С этой идеей женщина обращалась к дочери неоднократно. О случившемся девочка рассказала отцу, который и обратился с заявлениям в полицию.

То, как с этими сообщениями работали органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проверит прокуратура Москвы.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что жительница Магадана попыталась заставить свою изнасилованную дочь выступить в защиту насильника. Мужчина на протяжении десяти лет проживал совместно со своей супругой и ее несовершеннолетней дочерью. Предположительно, он неоднократно совершал в отношении ребенка развратные действия и изнасиловал девочку. При этом, утверждают следователи, мать ребенка склоняла дочь к изменению показаний в пользу обвиняемого.

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