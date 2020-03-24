Россиянка попыталась защитить насильника своей дочери

Жительница Магадана попыталась заставить свою изнасилованную дочь выступить в защиту насильника. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

По версии следствия, мужчина на протяжении десяти лет проживал в Магадане совместно со своей супругой и ее несовершеннолетней дочерью. Предположительно, он неоднократно совершал в отношении ребенка развратные действия и насильственные действия сексуального характера, а также изнасиловал девочку.

При этом, утверждают следователи, мать ребенка склоняла дочь к изменению показаний в пользу обвиняемого.

Сейчас ребенку оказывают психологическую помощь, проводят медико-социальную реабилитацию.

Мужчину обвиняют сразу в нескольких преступлениях: в развратных действиях; насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей; изнасиловании несовершеннолетней, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокуратурой города Магадана обвинительным заключением направлено в суд.

