Мать и дочь восемь лет втайне торговали мертвецами и пошли под суд

В американском округе Монтроуз, штат Колорадо, мать и дочь арестовали за продажу частей тел мертвецов из похоронного бюро Sunset Mesa. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Министерства юстиции США.

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Ширли Коч (Shirley Koch) и Меган Хесс (Megan Hess) открыли похоронное бюро Sunset Mesa в 2009 году, а вскоре после этого — благотворительную организацию по предоставлению донорских органов. Выяснилось, что с 2010 по 2018 год женщины совершили ряд преступлений. Их обвинили в торговле трупами и частями их тел для последующего использования в научных или исследовательских целях. По данным следствия, зачастую продажа происходила втайне от семей усопших.

По предварительным данным, с помощью благотворительной организации американкам удавалось отмывать сотни тысяч долларов.

Также следователи установил, что 66-летняя Коч и ее 43-летняя дочь Хесс предоставляли услуги по кремации покойных, однако в некоторых случаях так и не выполняли свои обязательства. По итогу семьи получали то, что в действительности не было прахом покойного. «Тяжело представить боль и переживания тех, кто доверился Sunset Mesa и так не узнал, что произошло с останками их родных», — подчеркнул адвокат Джейсон Данн (Jason Dunn).

Судебное разбирательство продолжается. Обвиняемым грозит до 135 лет тюремного заключения.

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