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Зять проник в морг и похитил мертвую тещу

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В британском городе Рочестер, графство Нью-Йорк, муж втайне от жены украл тело тещи из морга. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Мужчина утверждает, что его беспокоило отсутствие владелицы похоронного бюро, которое занималось организацией погребения. Она перестала отвечать на телефонные звонки, встретиться с ней лично также не удавалось. По его словам, он два дня не уходил из отделения полиции, пытаясь ее отыскать, но все было тщетно.

Когда до похорон остались считанные дни, мужчина понял, что нужно что-то делать. Он явился в похоронное бюро, нашел в морге тело тещи, погрузил его на тележку и отвез к арендованному заранее фургону. Затем мужчина вернулся обратно и захватил одежду, которую его жена приготовила для умершей. Хотя «похищение» происходило при свете дня, его никто не остановил.

После этого мужчина отвез тело и вещи в другое похоронное бюро. «У меня не было другого выбора», — объясняет он. Похороны прошли благополучно, а его супруга так ничего и не узнала.

В 2015 году сообщалось, что из похоронного бюро американского города Сан-Антонио, штат Техас, было украдено тело 25-летней женщины. В качестве одной из версий рассматривалось похищение трупа противниками процедуры кремации.

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