Американца похоронят в коляске его мотоцикла

Жителя американского города Питтсбург, штат Пенсильвания, похоронят в коляске его мотоцикла. Об этом сообщает Associated Press.

25 июня 89-летний Артур Вернер-старший (Arthur Werner Sr.) скончался от рака. Перед смертью он отыскал мотоэнтузиастов, которые открыли похоронное бюро. Они согласились исполнить его план. Покойного отвезут на кладбище в мотокатафалке и погребут в коляске Harley-Davidson, на котором он ездил 27 лет. По словам одного из владельцев бюро, ее даже не придется модифицировать. Похороны назначены на пятницу, 30 июня.

Артур Вернер-старший с детства любил мотоциклы. Отцовский Harley-Davidson был главным средством передвижения для его родителей. Мужчина всю жизнь проработал сварщиком в сталелитейной и кораблестроительной компании Bethlehem Steel, а на пенсии купил мотоцикл Harley-Davidson Heritage Softail, считающийся одной из самых узнаваемых моделей этой компании. «Он жил ради этого мотоцикла», — говорит жена его сына.

В январе сообщалось, что актрису Кэрри Фишер похоронили в урне, похожей на капсулу от антидепрессанта Prozac.