Прохожий не удержался и похитил покойника

В мексиканском городе Тлакепаке, штат Халиско, был угнан катафалк с телом 80-летнего мужчины. Об этом сообщает издание Metro.

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Катафалк должен был доставить умершего из больницы соседнего города Гвадалахары для панихиды в Тлакепаке. Вскоре полицейским удалось заметить пропавший автомобиль на шоссе.

Угонщиком оказался 40-летний мужчина. Он объяснил, что заметил в кабине катафалка забытый ключ зажигания и решил прокатиться. Его задержали, машину с находившимся в ней телом вернули.

3 сентября сообщалось, что в британском городе Рочестер, графство Кент, муж втайне от жены украл тело тещи из морга. Он пошел на это после исчезновения директора похоронного бюро, которое занималось организацией погребения.

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