Россиянин изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе

В Сочи 59-летний мужчина изнасиловал ребенка в автобусе во время новогодних каникул. Об этом в понедельник, 20 января, сообщается на сайте Следственного управления СКР по Краснодарскому краю

Инцидент произошел в Адлерском районе города в Рождество. Мужчина ехал в общественном транспорте и надругался над 10-летней девочкой. После этого он скрылся с места преступления .

По данным портала «Кубань 24», родители ребенка обратились в правоохранительные органы, и подозреваемого задержали, а затем арестовали. Ему предъявлено обвинение в совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

В октябре 2019 года в Ямало-Ненецком автономном округе задержали 62-летнего владельца магазина, угощавшего школьниц конфетами и развращавшего их. По версии следствия, мужчина изнасиловал одну из девочек, после чего у той произошло психическое расстройство личности.

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