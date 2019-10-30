Владелец российского магазина завлекал школьниц угощениями и совращал их

В Пуровском районе (Ямало-Ненецкий автономный округ) 62-летний мужчина признан виновным в преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности двух несовершеннолетних девочек. Об этом в среду, 30 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия и суда, с 2016 по 2018 год в одном из сел Пуровского района обвиняемый — владелец продуктового магазина — привлекал детей бесплатными угощениями и добрым, участливым отношением. Пользуясь полученным доверием, он совершил развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении двоих девочек, не достигших 14 лет.

В 2018 году обвиняемый, пользуясь своей безнаказанностью, изнасиловал одну из потерпевших, после чего у нее произошло психическое расстройство личности. Девочка рассказала обо всем своим родителям и мужчину задержали. Решением суда он приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

22 октября сообщалось, что четыре раза судимый за различные преступления житель Забайкальского края Алексей Фирулев приговорен к пожизненному заключению за убийство 12-летней школьницы. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что Фирулев надругался над девочкой, после чего задушил ее.

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