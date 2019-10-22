Четырежды судимый россиянин сел пожизненно за убийство школьницы

Четыре раза судимый за различные преступления житель Забайкальского каря Алексей Фирулев приговорен к пожизненному заключению за убийство. Об этом во вторник, 22 октября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального главка Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

Следователи установили, что в октябре 2018 года работавший на автостоянке 45-летний Фирулев убил 12-летнюю школьницу. Обвиняемого признали вменяемым, он в полной мере понимал, что делает. Вины мужчина не признал, но собранных следователями доказательств было достаточно для вынесения обвинительного приговора.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что мужчина надругался над школьницей, после чего задушил ее.

В октябре в Саратове был задержан убийца девятилетней местной жительницы. Михаил Туватин задушил девочку и спрятал ее тело в гараже, недалеко от ее дома. На поиски ребенка вышли почти все жители города. После задержания Туватина они пытались отбить его у сотрудников полиции и устроить самосуд. Общественные деятели и чиновники высказались за отмену моратория на смертную казнь в отношении Туватина.

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