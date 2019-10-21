Рассказ убийцы о расправе над девятилетней школьницей из Саратова сняли на видео

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

В Саратове следственный эксперимент, на котором Михаил Туватин рассказал про совершенное им убийство девятилетней школьницы, сняли на видео. Ролик в понедельник, 21 октября, опубликовал Следственный комитет России (СКР).

На кадрах видно, как обвиняемый показывает сотрудникам правоохранительных органов место преступления, параллельно поясняя свои действия. По словам Туватина, после того, как девочка начала расспрашивать про гараж, он зажал ей рот и завел в постройку.

О пропаже школьницы в Саратове стало известно 9 октября. На ее поиски вышли люди со всего города, через сутки девочку нашли мертвой. Задержанный по подозрению в убийстве Туватин заявил, будто задушил ребенка из страха, что она расскажет о его пользовании чужим гаражом. Жители города устроили стихийный митинг, требуя выдать им убийцу. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить спецсредства.

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