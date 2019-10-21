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Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

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Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове Михаил Туватин дал признательные показания. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (СКР).

По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Кроме того, обвиняемый детально рассказал об обстоятельствах преступления. Следствие выясняет правдивость показаний Туватина.

Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка пропала в Саратове 9 октября. На ее поиски вышли люди со всего города и через сутки школьницу нашли мертвой. Задержанный по подозрению в убийстве Михаил Туватин рассказал, что задушил ребенка из-за страха, что она расскажет кому-нибудь, что он пользуется чужим заброшенным гаражом. После задержания Туватина ряд чиновников и общественных деятелей высказались за отмену моратория на смертную казнь в России.

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