Россиянина заподозрили в убийстве школьницы из-за мобильного телефона

Сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего местного жителя Майкопа, подозреваемого в убийстве школьницы. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону (СКР).

По данным следствия, 16-летняя школьница пропала еще в конце мая, после того как вышла из лицея № 34. Вскоре были проведены масштабные обыски, в которых вместе с силовиками участвовали более 200 добровольцев, однако пропавшую так и не нашли. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщил РИА Новости детский омбудсмен Адыгеи Александр Ивашин, подозреваемый дал признательные показания и объяснил, что встретил школьницу возле реки и до момента совершения преступления не был с ней знаком. Мотивом якобы послужил ее мобильный телефон, после включения которого он и был задержан. Отмечается, что у мужчины уже есть судимость за убийство.

В настоящее время тело школьницы так и не найдено. В объединенной пресс-службе судов Адыгеи агентству рассказали, что меру пресечения подозреваемому будут избирать в Майкопском городском суде.

22 октября сообщалось, что четыре раза судимый за различные преступления житель Забайкальского края был приговорен к пожизненному заключению за убийство 12-летней школьницы. По некоторым данным, он надругался над девочкой, после чего задушил ее.

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