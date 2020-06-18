Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме в Москве

Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова (район Коптево, Северный административный округ Москвы). Об этом в четверг, 18 июня, со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

По данным Telegram-канала 112, к женщине с детьми, живущим в доме на улице Приорова, приехал некий мужчина. Он закрылся в квартире вместе с ними и открыл огонь. Соседи услышали шум выстрелов и вызвали экстренные службы.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате стрельбы. В квартиру пытается проникнуть полиция.

16 июня сообщалось, что стрелявший по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте в Москве 24-летний Ратмир Галаев, возможно, присягнул на верность одной из международных террористических группировок.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru