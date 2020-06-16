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Напавший на московских полицейских стрелок оказался кандидатом в шахиды

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Фото: АГН «Москва»

Стрелявший по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте в Москве 24-летний Ратмир Галаев, возможно, присягнул на верность одной из международных террористических группировок. Об этом во вторник, 16 июня, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает «Интерфакс».

По словам источника, версия о том, что Галаев дал клятву верности (байат) какой-либо террористической организации, в настоящее время отрабатывается параллельно с изучением обстановки в семье и круга общения стрелка. Как следует из записей в тетради и телефоне Галаева, он готовился стать шахидом.

В то же время источник затруднился назвать конкретную террористическую организацию, на верность которой мог присягнуть стрелок.

Ранее 16 июня сообщалось, что Галаев стрелял по полицейским из чужого газового пистолета марки МР-79-9Т («Макарыч»).

Галаев расстрелял полицейских на Ленинском проспекте 15 июня после того, как те остановили такси за нарушение ПДД. Правоохранители в ответ применили к стрелку табельное оружие и ранили его. В ходе перестрелки двое сотрудников ДПС также получили ранения. Прокурор Москвы Денис Попов поставил на особый контроль уголовное дело, возбужденное по факту стрельбы на западе столицы.

Следствие намерено проверить Галаева на причастность к убийству главы ингушского центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Также его проверят по базам данных МВД и ФСБ на причастность к террористическим организациям, в том числе к «Исламскому государству» (ИГ, запрещена в России).

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Предыстория: У напавшего на московских полицейских стрелка оказался чужой пистолет
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