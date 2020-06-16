Напавший на российских полицейских стрелок вел дневник и был замкнут

Стрелявший по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте в Москве Ратмир Галаев в последнее время вел себя замкнуто и редко общался с близкими. Об этом во вторник, 16 июня, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По месту проживания подозреваемого и его знакомых проведены обыски. В одной из квартир оперативники обнаружили сумку Галаева с его личным дневником. По словам допрошенных жильцов, они были знакомы с мужчиной и в последнее время заметили изменения в его поведении. Галаев стал более скрытным и почти не общался с ними.

Ранее сообщалось, что в квартире, где жил стрелок, была найдена тетрадь Галаева с молитвами и просьбами дать ему силы для мести и смерти. На его компьютере также обнаружили множество видеороликов о нападениях на сотрудников полиции.

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