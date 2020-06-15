Стало известно о подготовке стрелка к нападению на полицейских в Москве

Стало известно о подготовке Ратмира Галаева к нападению на полицейских в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, при проведении обыска в квартире, где жил стрелок, была найдена тетрадь Галаева с молитвами и просьбами дать ему силы для мести и смерти. На его компьютере также обнаружили множество видеороликов про нападение на сотрудников полиции.

Как стало известно ранее, 25-летний Галаев расстрелял полицейских на Ленинском проспекте после того, как те остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Правоохранители в ответ применили к стрелку табельное оружие и ранили его. В ходе перестрелки двое сотрудников ДПС также получили ранения. Прокурор Москвы Денис Попов поставил уголовное дело, возбужденное по факту стрельбы на западе столицы, на особый контроль.

Следствие намерено проверить Галаева на причастность к убийству главы ингушского центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Также его проверят по базам данных МВД и ФСБ на причастность к террористическим организациям, в том числе к «Исламскому государству» (ИГ, запрещена в России).

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