Родными напавшего на гаишников в Москве стрелка заинтересовался Центр «Э»

В Ингушетии Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э») МВД России вызвал на допрос родных Ратмира Галаева, напавшего на сотрудников ДПС в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что следователи заинтересовались дядей стрелка, ранее занимавшим пост министра имущественных отношений региона, а также его братом — сотрудником правоохранительных структур Ингушетии.

Отец нападавшего Азит Галаев является высокопоставленным офицером в отставке Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Ингушетии. Его, по информации Baza, также вызвали на допрос.

Ранее сообщалось, что полицейских на Ленинском проспекте расстрелял 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Следствие намерено проверить его на причастность к убийству главы ингушского центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Также Галаева проверят по базам данных МВД и ФСБ на причастность к террористическим организациям, в том числе к «Исламскому государству» (ИГ, запрещена в России).

Прокурор Москвы Денис Попов поставил уголовное дело, возбужденное по факту стрельбы на западе столицы, на особый контроль.

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