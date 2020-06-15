Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, оказался жив. Об этом в понедельник, 15 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

В столичном главке опровергли информацию о смерти мужчины, расстрелявшего полицейских в Москве.

Материалы по теме Мужчина обстрелял полицейских в Москве Мотивы стрелка неизвестны. Его подозревают в связях с террористами

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в районе дома №156 по Ленинскому проспекту. Сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. У автомобиля были грязные номера. В тот момент, когда они оформляли протокол, пассажирскую дверь машины открыл проходящий мимо 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев и начал стрелять по полицейским. Один из сотрудников находится в тяжелом состоянии в больнице.

Как уточняет принадлежащий Григорию Березкину РБК, стрелявшего проверят на причастность к террористическим организациям.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru



