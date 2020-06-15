Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, оказался жив. Об этом в понедельник, 15 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.
В столичном главке опровергли информацию о смерти мужчины, расстрелявшего полицейских в Москве.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла в районе дома №156 по Ленинскому проспекту. Сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. У автомобиля были грязные номера. В тот момент, когда они оформляли протокол, пассажирскую дверь машины открыл проходящий мимо 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев и начал стрелять по полицейским. Один из сотрудников находится в тяжелом состоянии в больнице.
Как уточняет принадлежащий Григорию Березкину РБК, стрелявшего проверят на причастность к террористическим организациям.