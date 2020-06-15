В Москве очевидцы сняли на видео задержание стрелявшего в полицейских таксиста

Очевидцы сняли на видео момент задержания таксиста, открывшего стрельбу по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте в Москве. Запись публикует «КП» в своем Telegram-канале.
На кадрах видны двое полицейских, которые удерживают на асфальте стрелка, истекающего кровью.
ЧП произошло у гостиницы «Салют». Водитель такси открыл стрельбу по сотрудникам ДПС, которые остановили его для проверки документов. В результате пострадали двое полицейских, один из них в тяжелом состоянии. Также был ранен таксист.
На место происшествия выехали следователи и криминалисты. А также руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Андрей Стрижов, сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.
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