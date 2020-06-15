Раненные в перестрелке в Москве полицейские попали на видео

В Москве пострадали двое полицейских в ходе перестрелки на Ленинском проспекте. ЧП произошло у гостиницы «Салют», сообщает Telegram-канал Mash.

На кадрах видны лежащие на асфальте раненые силовики. Один из них в тяжелом состоянии, уточняет Telegram-канал «112».

В настоящее время к месту стрельбы стягиваются дополнительные силы полиции.

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