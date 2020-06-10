Мужчина открыл стрельбу из травмата в «Ашане»

Мужчина открыл стрельбу в Ашане в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что охраной магазина в торговом центре «Капитолий» на Правобережной улице был задержан подозреваемый в краже. Однако злоумышленник, находясь рядом с кассой, достал травматический пистолет и выстрелил в одного из охранников, попав ему в руку.

После этого подозреваемый сбежал. В настоящее время на месте ожидаются скорая помощь и сотрудники полиции.

7 июня около 22:00 на улице Строителей, дом 5 на юго-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу из неустановленного оружия. Пострадали двое прохожих. По словам очевидцев, стрельба во дворе дома продолжалась не менее 20 минут. Следственный комитет по факту стрельбы возбудил уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве. 8 июня мужчина, открывший стрельбу, скончался в больнице. Во время задержания он получил огнестрельное ранение в живот.

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