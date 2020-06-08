Стрелявшего из окна дома по прохожим жителя Москвы ранили при задержании

Стрелявшего из окна дома на улице Строителей в Москве мужчину ранили при задержании бойцы спецотряда быстрого реагирования (СОБР). Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Раненого подозреваемого положили на носилки и погрузили в карету скорой помощи, после чего она уехала с места событий. На месте происшествия работают сотрудники МВД и Росгвардии.

Также отмечается, что один из росгвардейцев был ранен стрелком во время задержания. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

7 июня около 22:00 на улице Строителей, дом 5 на юго-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу из неустановленного оружия. Пострадали двое прохожих. По словам очевидцев, стрельба во дворе дома продолжалась не менее 20 минут. СК по факту стрельбы возбудил уголовное дело о покушении на убийство хулиганстве.

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