В Москве мужчина открыл стрельбу из окна дома

Мужчина устроил стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Инцидент произошел в доме №5 по улице Строителей. Отмечается, что неизвестный произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия.
По данным «Интерфакса», в результате происшествия пострадали два человека.
В мае неизвестные открыли стрельбу у жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе в Москве. Некоторые участники перестрелки скрылись с места происшествия. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.
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