Массовая драка перед стрельбой в Москве попала на видео

Стрельбе на Южнопортовой улице в московском районе Печатники предшествовала массовая драка. Видео в среду, 20 мая, публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На записи видно, как двое мужчин вступают в рукопашную схватку, а затем драка начинается и среди тех, кто пытается их разнять. Когда кулаки уже не помогают, один из участников начинает стрелять из пистолета.

По информации издания, причиной конфликта стало то, что водители и продавцы не смогли договориться о скидке на шины.

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