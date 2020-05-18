Неизвестный открыл стрельбу из окна московской многоэтажки

На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу из окна жилого дома. Никто не пострадал. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на улице Малышева в столичном районе Текстильщики. Как сообщили в пресс-службе МВД, мужчина произвел несколько выстрелов вверх, предположительно, из охолощенного оружия.

На место сразу выехали сотрудники полиции. По факту стрельбы проводится проверка.

5 мая сообщалось, что в Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой. На записи, опубликованной в сети, видно, как на парковке около дороги в Комсомольском микрорайоне завязывается потасовка между десятками мужчин. В ходе драки слышен звук выстрела, после которого все начинают разбегаться.

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