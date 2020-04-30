Полиция показала видео погони со стрельбой за нарушителем режима в Москве

Московская полиция показала видео погони со стрельбой за нарушителем режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На кадрах виден белый автомобиль Hyundai Solaris, который преследуют служебные машины ГИБДД.

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что водитель отказался остановиться по требованию сотрудников ДПС, которые хотели проверить у него документы. Пытаясь скрыться, автомобиль неоднократно нарушил правила дорожного движения, во время погони полицейские предупреждали его о применении табельного огнестрельного оружия, но тот проигнорировал требования остановиться. На шоссе Энтузиастов инспектор дорожно-патрульной службы открыл стрельбу по машине, попал в колесо и тогда Hyundai остановился.

Задержан 26-летний приезжий, находившийся за рулем автомобиля, и пассажир, также уроженец ближнего зарубежья. Водитель не смог объяснить мотивы своего поведения, отмечает РИА Новости. Нарушитель оказался таксистом. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, он отправлен под арест на пять суток. Автомобиль был эвакуирован в отдел полиции.

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