Погоня полиции за нарушительницей режима изоляции в Москве попала на видео

Видео: t.me/Lshot

Жительница Москвы ударила и нецензурно высказалась в адрес сотрудника полиции, который заподозрил ее в нарушении режима самоизоляции, после чего попыталась сбежать от него. Погоня полицейского за женщиной попала на видео, его опубликовал Telegram-канал Life Shot.

По его данным, женщина была пьяна и шла по улице с открытой бутылкой пива. В этот момент ее остановили полицейский и народный дружинник, чтобы поинтересоваться, по какой причине она покинула жилье. В ответ женщина якобы начала хамить.

На опубликованных кадрах видно, что она демонстративно выбросила бутылку и попыталась сбежать, однако практически сразу ее поймали. Как утверждает Life Shot, ее увезли в отделение.

12 апреля сообщалось, что жителя Москвы, который чуть не упал с балкона, оштрафуют за нарушение самоизоляции. Мужчина делал селфи и выпал из окна 15-го этажа, он провисел около 15 минут, пока его держала за руки женщина. Проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД помогли мужчине, после чего выяснилось, что он находился в гостях. Ему выписали штраф за нарушение режима самоизоляции.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении размера штрафа за нарушение карантина. Теперь нарушителям придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей.

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