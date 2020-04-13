Погоня полиции за нарушительницей режима изоляции в Москве попала на видео

Жительница Москвы ударила и нецензурно высказалась в адрес сотрудника полиции, который заподозрил ее в нарушении режима самоизоляции, после чего попыталась сбежать от него. Погоня полицейского за женщиной попала на видео, его опубликовал Telegram-канал Life Shot.
По его данным, женщина была пьяна и шла по улице с открытой бутылкой пива. В этот момент ее остановили полицейский и народный дружинник, чтобы поинтересоваться, по какой причине она покинула жилье. В ответ женщина якобы начала хамить.
На опубликованных кадрах видно, что она демонстративно выбросила бутылку и попыталась сбежать, однако практически сразу ее поймали. Как утверждает Life Shot, ее увезли в отделение.
12 апреля сообщалось, что жителя Москвы, который чуть не упал с балкона, оштрафуют за нарушение самоизоляции. Мужчина делал селфи и выпал из окна 15-го этажа, он провисел около 15 минут, пока его держала за руки женщина. Проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД помогли мужчине, после чего выяснилось, что он находился в гостях. Ему выписали штраф за нарушение режима самоизоляции.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении размера штрафа за нарушение карантина. Теперь нарушителям придется заплатить от 15 до 40 тысяч рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения