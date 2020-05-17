Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета

Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, передает ТАСС.

Как сообщили в полиции, причиной произошедшего стал конфликт между сотрудником магазина и двумя мужчинами, который произошел на улице. По информации источника агентства, все они были в состоянии алкогольного опьянения. Предполагается, что нападавший использовал травматический пистолет.

В результате одного из пострадавших отправили в больницу, второй находится в отделе полиции. Нападавшего задержали. Собеседник агентства добавил, что стрелявший мужчина работал в магазине охранником.

В апреле покупатель одного из московских магазинов напал на охранника с мачете. Пострадавшего в результате госпитализировали, злоумышленника задержали позже.

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