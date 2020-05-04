Российский грузчик разгромил продуктовый магазин после увольнения

В Кемеровской области в городе Таштагол грузчик разгромил продуктовый магазин после того, как узнал о своем увольнении, передает Telegram-канал Baza

На видео, снятом его коллегой, видно как мужчина скидывает со стеллажей стеклянные бутылки из алкогольного отдела.

«Увольнение! Вот тебе увольнение!» — кричит россиянин.

Очевидцы сообщили, что дебошир задержан.

29 апреля в продуктовом магазине в московском районе Коптево вор откусил ухо охраннику за то, что тот пытался помешать ему украсть товары. По словам очевидцев, пострадавший лишился части ушной раковины, а молодые люди, воспользовавшись моментом, скрылись с места преступления.

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