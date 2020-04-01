Напавший с мачете на охранника в московском магазине попал на видео

@bazabazon / Telegram

В Москве напавший с мачете на охранника в магазине попал на видео. Ролик публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как охранник магазина подошел к покупателю, когда тот достал мачете из кармана и замахнулся на него. После этого нападавший спокойно вышел из магазина.

Как уточняет издание, покупатель украл банку кофе. В настоящее время полиция ищет нападавшего. Как добавляет ТАСС, это произошло на севере столицы на Селигерской улице в магазине «Магнит». Пострадавший в результате инцидента госпитализирован.

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