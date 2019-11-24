Мужчина с мачете 14 часов держал детей в заложниках

Полиция Новой Зеландии застрелила вооруженного мужчину, 14 часов державшего детей в заложниках. Об этом сообщает местное издание SunLive со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошел в городе Торанга на острове Северный. Полицию к дому на улице Ориана Кресент вскоре после полуночи 24 ноября вызвала местная жительница. Она сообщила, что нападавший угрожал ей ножом, однако она смогла сбежать и добраться до соседей.

В то же время выяснилось, что в доме вместе с вооруженным человеком оставалось трое несовершеннолетних: четырех, шести и 11 лет. Из-за опасения за их жизни полицейские проникли в дом. Там они обнаружили, что у мужчины помимо ножа есть мачете: он приставил оружие к горлу одного из детей и угрожал убить его, если силовики не покинут здание. В итоге полицейские отступили, а злоумышленник вместе с двумя детьми заперся в гардеробной.

С мужчиной начали вести переговоры, однако он шел на контакт крайне неохотно. К середине дня было принято решение вызволять детей силой: были серьезные опасения за их здоровье из-за духоты в помещении, а также отсутствия воды и еды. В итоге мужчину, который в момент штурма держал нож у груди одного из детей, застрелили.

Как сообщается, двух несовершеннолетних направили в больницу. Их состояние не уточняется.

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