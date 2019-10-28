Пенсионер пострелял в людей около мечети во Франции

Во французской Байонне 84-летний пенсионер-националист открыл стрельбу возле мечети, ранив двух человек, и бросил бутылку с горючей смесью. Об этом сообщает газета Parisien.

После этого пожилой бывший военный пытался скрыться, но был задержан полицией. Ранеными оказались пожилые люди 74 и 78 лет.

Известно, что мужчина состоял в консервативной националистической партии «Национальное объединение» (до 2018 года — «Национальный фронт»), которую возглавляет Марин Ле Пен. В 2015 году он баллотировался от нее в местный кантон, однако проиграл выборы. Кроме того, нападавший мог быть связан с неким фашистским движением. Отмечается, что сам напавший также болеет раком.

В прошлом году сообщалось, что назвавшийся сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» захватил заложников в супермаркете во Франции и убил трех человек. Затем он был ликвидирован во время штурма.

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