Угрожавшего поджечь автобус с заложниками мужчину убили

Мужчина, взявший в заложники пассажиров автобуса в Бразилии, застрелен снайпером. Об этом сообщает O Globo.

Как отмечается, злоумышленник вышел на улицу с одним из пассажиров примерно через три часа после захвата автобуса, к голове заложника был приставлен пистолет. В этот момент его застрелил сотрудник элитного спецподразделения военной полиции штата Рио-де-Жанейро (BOPE). Судя по фотографиям с места ЧП, мужчина упал прямо на лестницу у входа в автобус. Позднее стало известно, что при себе у него был не боевой, а игрушечный пистолет.

Ранее злоумышленник, назвавшийся офицером военной полиции, несколько раз выходил из автобуса. Сообщалось, что при себе у него огнестрельное оружие, нож, электрошоковый пистолет и около четырех литров бензина. Он угрожал поджечь транспортное средство, однако никаких конкретных требований не выдвигал. Его мотивы пока неизвестны.

Автобус, двигавшийся в сторону Рио-де-Жанейро, был захвачен рано утром во вторник, 20 августа. Неизвестный приказал водителю остановиться прямо на 13-километровом мосту Рио-Нитерой через залив Гуанабара. Сообщалось, что в ходе переговоров удалось освободить шесть заложников, еще 16 — оставались в машине. Агентство Reuters при этом сообщало, что всего в автобусе было 37 человек.

Balanço Geral / YouTube

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru